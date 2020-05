Mit Klotz am Bein ins neue Leben

Er will sich vom Rucksack nicht hinunterziehen lassen: Nach vier Jahren beim Verein gegen Tierfabriken, arbeitet der 38-Jährige sich in seine neue Aufgabe ein – er soll für das vegane Lokal Swing Kitchen in Wien ein Franchise-Konzept entwickeln. Seinen VgT-Resturlaub nutzt er zum Wälzen betriebswirtschaftlicher Literatur.

"Ohne den Prozess wäre mein Leben ganz anders verlaufen", meint Völkl. Als er 2008 in U-Haft kam, arbeitete er als Assistent an der TU, schrieb an seiner Dissertation. Als das Verfahren im Mai 2011 nach 88 Prozesstagen mit Freispruch endete, schrieb er die Arbeit noch fertig, kehrte Physik und Chemie den Rücken und widmete sich erst recht dem Tierschutz.

"Ich kann meine Situation als Herausforderung ansehen", meint er. Das sei ihm schon in der U-Haft und beim Prozess gelungen. "Obwohl es mit all den Vorurteilen schwer war", so Völkl. "Selbst meine Mutter hat gemeint, man kommt nicht einfach so mit der Justiz in Berührung."