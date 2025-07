Mit gestohlenem Kastenwagen gegen Pestsäule gefahren: Prozess in Wien

Mit einem gestohlenen Kastenwagen und ohne Führerschein war ein Mann am 3. März 2025 mit weit überhöhter Geschwindigkeit in der Fußgängerzone in der Wiener Innenstadt unterwegs. Die Fahrt endete mit einer Kollision mit dem Sockel der Pestsäule am Graben.

Am Dienstag stand der 36-Jährige deswegen in Wien vor Gericht. Einem psychiatrischen Gutachten zufolge war der Mann zum Tatzeitpunkt infolge einer bipolaren, affektiven Störung zurechnungsunfähig.