Klein-Lkw fuhr gegen Pestsäule: Lenker in Justizanstalt gebracht

© APA/HANS KLAUS TECHT

Ein Mann, der am Montagabend in der Wiener Innenstadt mit einem gestohlenen Klein-Lkw gegen die Pestsäule gefahren war, ist am Dienstag in eine Justizanstalt eingeliefert worden.