Mit Frack, Frisur und Uniform: Die Polizei im Walzertakt

Am Eingang hieß es einige Minuten warten, denn der Wiener Polizeiball war so gut besucht wie selten. Vielleicht lag es daran, dass viele Paare den Valentinstag in den imposanten Sälen des Wiener Rathauses verbringen wollten, vielleicht war man aber auch ein wenig neugierig auf den neuen Innenminister. Karl Nehammer ( ÖVP) war jedenfalls das beliebteste Selfie-Motiv des Abends.

Neben dem neuen Minister war natürlich auch der Hausherr, Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ) im Rathaus. Auch der KURIER war dabei und zeigt einige Impressionen des illustren Blaulicht-Events.