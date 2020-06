Mistlager im Landschaftschutzgebiet

Feiern im Schloss, in dem sich einst ein Graf Cobenzl amüsiert und den prächtigen Wien-Blick genossen hatte – das kann man seit rund 30 Jahren im Café-Restaurant Cobenzl auch ohne adeligen Stammbaum oder gräfliche Einladung.

Aus den Resten des einstigen Schlosses entstand an der Höhenstraße in mehreren Etappen ein Café-Restaurant samt einem schmucken Schlosshotel. Beide gingen jedoch in Flammen auf. Nach einer mühevollen Sanierung eröffnete 1983 der Gastronom Olav Auer einen Café-Pavillon und eine schlossähnliche Location, die sich schon bald als Favorit für private Feiern, Hochzeiten und Firmenevents am beliebten Ausflugsziel der Wiener etablierten.