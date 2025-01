Baby in Lebensgefahr: Eltern wegen Verdacht der Misshandlung in Haft

Bereits seit 20. Dezember ermittelt das Landeskriminalamt Wien gegen die Eltern eines Säuglings, der an jenem Tag - gerade erste 2 Monate alt - mit schweren Kopfverletzungen und in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht wurde.

Dort soll das in Wien-Brigittenau wohnhafte Paar widersprüchliche Aussagen gemacht haben, weshalb Ermittlungen eingeleitet wurden, berichtete die Polizei am Samstagvormittag in einer Aussendung. Am Samstag habe die Staatsanwaltschaft Wien die Festnahme der Eltern angeordnet.