Missbrauchsklage: Richter schließt Öffentlichkeit aus

Gleich nach ihm betritt der Kläger, 44, den Saal in dem sein Anwalt Johannes Öhlböck bereits wartet. Wie berichtet, wirft der ehemalige Schüler des ehemaligen Jesuiten-Internats Kalksburg, seinem damaligen Erzieher S. vor, ihn in den 1980er-Jahren über Jahre hinweg sexuell missbraucht zu haben. Auch die Jesuiten sind in dieser Verhandlung Beklagte. Provinzial Gernot Wisser hat mit seinem Anwalt Erich Gibel ebenfalls im Gerichtssaal Platz genommen.

Das war's, was von dem Prozess an die Öffentlichkeit drang, denn Richter Alexander Fitz verwies die Presse mit dem Hinweis, dass die Verhandlung im nicht-öffentlichen Rahmen stattfinde, des Saals. Den Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit hatte Mag. S. am Montag beantragt.