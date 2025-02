Fall der missbrauchten 12-Jährigen: Ex-Freund des Mädchens angeklagt

Anna (damals 13) und der Angeklagte (damals 17) trafen sich zwischen September 2023 und Jänner 2024 - also nach den Vorfällen mit den anderen Burschen. Der junge Afghane, so beschreibt es Annas Mutter, spielte sich als Retter auf . Nur an seiner Seite werde das Mädchen sicher sein. Dass das Mädchen minderjährig war, soll er gewusst haben.

Der Fall jenes Mädchens, das im Alter von 12 Jahren in Wien von mehreren Burschen sexuell missbraucht worden sein soll, hat eine neue, traurige Facette. Ein weiterer Bursche muss sich Ende März muss er sich wegen schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger, Nötigung und Besitzes von Kindesmissbrauchsmaterial in Wien vor Gericht verantworten. Es handelt sich um den Ex-Freund.

Das soll so weit gegangen sein, dass sich das Mädchen sogar von der eigenen Familie abwandte. Der Angeklagte habe das Mädchen kontrolliert, sei vor der Schule aufgetaucht, habe sie isoliert. Anna tauchte in dieser Zeit sogar mit dem Burschen für einige Tage unter. Erst ein Schulskikurs brachte die Wende: Denn da herrschte großteils Handyverbot. Und erst da, so die Schilderungen der Familie, habe das Mädchen realisiert, welcher Kontrollzwang ausgeübt wurde. Es sollen Hunderte Anrufe in Abwesenheit erfolgt sein, auch die Freundinnen wurden kontaktiert.