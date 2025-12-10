Mindestsicherung: Hacker macht sich „weniger Sorgen als die Caritas“

"Die Herbergssuche endet heuer nicht zu Weihnachten.“ Mit dieser Anspielung auf das christliche Weihnachtsfest richtet Klaus Schwertner, Direktor der Caritas Wien , im Zuge der Präsentation des Winterpakets für die Gruft, Wiens bekannteste Obdachlosen-Einrichtung, einen Appell an die Politik in Wien und im Bund.

Und das an einem Ort, an dem gerade erst etwas mehr als 60 obdachlose Personen die Nacht verbracht haben. Anlass für Schwertners große Sorgen: Die Stadt Wien streicht die Mindestsicherung für subsidiär Schutzberechtigte, darunter viele Vertriebene aus der Ukraine. Konkret handelt es sich laut Schwertner um 9.800 Menschen, darunter 2.500 Kinder. Subsidiär schutzberechtigt heißt, es handelt sich um Personen, die kein Asyl bekommen, aber rechtsgültig in Österreich bleiben dürfen.

Grundversorgung statt Mindestsicherung

Ihnen wird per 1. Jänner 2026 die Mindestsicherung gestrichen. Sie müssen dann mit rund 400 Euro Grundversorgung pro Monat auskommen. Fast 90 Prozent dieser Menschen leben in privaten Quartieren. „Die günstigste Form der Unterbringung für die öffentliche Hand“, ist man bei der Caritas überzeugt.

Laut Schwertner könnten Tausende subsidiär Schutzberechtigte auf der Straße landen und obdachlos werden, fürchtet Schwertner, weil diese sich die Miete nicht mehr leisten könnten: „Das wird man im Stadtbild von Wien sehen. Wer bei der Sozialhilfe spart, setzt den gesellschaftlichen Zusammenhalt aufs Spiel.“

Obdachlosen-Plätze ausgelastet

Das sei schon jetzt an den länger werdenden Schlangen in der Gruft, an den Kontakten beim Kältetelefon und den Delogierungszahlen zu sehen. Diese sind von 3.890 im Jahr 2022 auf 4.974 im Vorjahr allein in Wien gestiegen, ist Schwertner alarmiert.

Deshalb habe die Caritas – in Zusammenarbeit mit dem Fonds Soziales Wien – auch die Plätze für obdachlose Menschen aufgestockt. „Aber wir sind zu 98 Prozent ausgelastet“, weist Schwertner auf den Bedarf hin.