Millionenschaden durch Internetbetrug

Der größte Fall von Versandhausbetrug in den vergangenen Jahren konnte nun mithilfe eines kleinen Zufalls von der Wiener Polizei aufgedeckt werden. Zwei junge Pärchen (23 bis 29 Jahre alt) sind in Haft. Der Schaden beträgt mehrere Hunderttausend Euro, dürfte die Millionengrenze aber noch überschreiten, heißt es dazu in der Bundespolizeidirektion Wien. Weitere Ermittlungen sind momentan allerdings noch im Laufen.



Begonnen hatte alles mit eine fremdenpolizeilichen Kontrolle. Ende August überprüften Beamte ein nigerianisches Pärchen in der Körnergasse (Wien-Leopoldstadt). Dabei entdeckten sie zufällig auch den Zustellschein einer Versandfirma. Auffällig war allerdings, dass der Zustellschein an eine nicht existente Person adressiert war. So kamen weitere Ermittlungen ins Rollen.