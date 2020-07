Millionendeal im AKH mit Champagner gefeiert

Werner H., laut Anklage Mastermind der betrügerischen Auftragsvergaben, soll vom AGO-Geschäftsführer mit Einladungen zu Poker-Abenden belohnt worden sein. Dass er auch an Veranstaltungen während der Fußball-EM 2008 teilnehmen durfte, stellte der 58-Jährige vor Richter Georg Olschak in Abrede: "Fußball interessiert mich nicht. Sie können mich in die Oper einladen."

Allerdings musste der suspendierte Beamte (dessen Suspendierung, wie berichtet, knapp vor Prozessbeginn vom Verwaltungsgericht bestätigt wurde) zugeben, an einer Champagner-Party teilgenommen zu haben. Dort wurde schon Monate vor dem Zuschlag an AGO gefeiert. Getrunken will Werner H. aber nichts haben, zumindest weder Champagner noch Sekt, weil ihm beides nicht munde.

Dass er schon früh wusste, AGO werde das Rennen machen, erklärt der Angeklagte mit seiner Erfahrung: "Wenn Sie einen Akt lesen, Herr Rat, werden Sie auch schon einen Verdacht haben." Olschaks Antwort: "Ja, dass ein langer Prozess auf mich zukommt." Wie auch in dem bis Mitte April angesetzten Korruptionsverfahren.