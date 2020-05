Millionen-Poker in der Hofburg

„Thomas Mühlöcker ist aus österreichischer Sicht heiß“, sagt Poker-Experte Götz Schrage. Beim letzten EPT-Event in Barcelona gewann der Student auf der Wiener WU den High-Roller-Event, bei dem es um sehr hohe Einsätze geht. Er gewann gegen einen der international besten Spieler, Daniel Negreanu, im abschließenden Duell und erspielte rund 400.000 Euro. Mühlöcker gilt als einer der Top-Favoriten für Wien.

Zur Elite gehört auch der Linzer Erich Kollmann, der mit Gewinnen über eine Million Euro in der weltweiten Verdienstrangliste auf Platz 588 liegt (Nummer 1. ist der US-Amerikaner Antonio Esfandiari). Er wird in Wien an den Start gehen. Das kündigt auch Natalie Hof an, die erst seit wenigen Monaten unter den Profis zu finden ist. Sie ist gebürtige Deutsche, studiert aber in Innsbruck und geht deshalb für Österreich an den Start. Das machen viele europäische Spieler, vor allem aus steuerlichen Gründen (hierzulande sind keine Steuern für Pokergewinne zu zahlen). Prominentestes Beispiel ist Pius Heinz, der 2011 Weltmeister wurde. Der Wahl-Wiener ist kaum noch am Spieltisch anzutreffen.