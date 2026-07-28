Militärbischof nach medizinischem Notfall „am Weg der Besserung“

Seit Wochen bangen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Militärdiözese um ihren Chef, Militärbischof Werner Freistetter. Denn der 62-jährige Geistliche befindet sich seit 17. Juni stationär im Krankenhaus. Aufgrund eines medizinischen Notfalls – eine Durchblutungssache – wurde Freistetter von der Veranstaltung im Bildungshaus in St. Virgil (Salzburg) direkt mit der Rettung ins Krankenhaus nach Salzburg gebracht, bestätigt eine Sprecherin der Militärdiözese: „Die Rettungskette hat perfekt funktioniert.“

Freistetter wurde mittlerweile nach Wien überstellt, wo er sich allerdings weiterhin in Spitalsbehandlung befindet. Derzeit würden noch motorische Symptome vorliegen, lässt eine Sprecherin der Militärdiözese dazu wissen. Der Militärbischof sei allerdings vollständig amtsfähig, er werde täglich im Krankenhaus besucht, treffe dort die nötigen Entscheidungen und könne die erforderlichen Dokumente dazu unterschreiben.