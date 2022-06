Kein Einkauf ohne Mitarbeit: Ein Supermarkt, wie es ihn noch nicht gibt

Apropos Produkte: Natürlich sollen diese nach Möglichkeit biologisch und regional erzeugt werden, dogmatisch will und kann man aber nicht sein – schon deshalb, weil ein Vollsortiment bis hin zur Zahnpasta angeboten werden soll. „Wir wollen aber auch nicht sagen: Du darfst das nicht essen, weil da Palmöl drinnen ist“, sagt Jelinek. Am Ende entscheiden die Mitglieder, bzw. von diesen bestimmte Einkaufsverantwortliche, was ins Sortiment kommt – und was nicht.

Internationale Vorbilde

Dass das Konzept funktionieren kann, zeigen Vorbilder von Paris über Berlin bis New York, die sich das „Mila“-Team ganz genau angesehen hat – und auf deren Erfahrungen auch der Businessplan basiert (siehe Infobox unten). Wird die Eröffnung des Minimarkts noch zum Teil über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert, wird sich das für den großen Supermarkt nicht ausgehen. Je nach endgültigem Standort rechnet das Team mit Investitionskosten von 1 bis 1,5 Millionen Euro.