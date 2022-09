Mieterhöhung bei 600 Gemeindebau-Wohnungen: Behörde schickt Sozialarbeiter

600 Mieter die in einem Wiener Gemeindebau leben, müssen ab nächster Woche eine erhebliche Mieterhöhung in Kauf nehmen. Betroffene berichten, dass es zwischen 100 und 300 Euro teurer wird. Mit diesen Mehrausgaben gerechnet, haben viele nicht. Auf KURIER-Anfrage sagt eine Sprecherin von Wiener Wohnen, dass das Auslaufen der Wohnbauförderung für die Preissteigerung verantwortlich ist. In den Mietverträgen sei das selbstverständlich festgehalten - viele Mieter waren sich dessen aber nicht bewusst. Es soll auch mehrere Fälle von neuen Mietern geben, denen bei der Vermietung vor wenigen Wochen, nichts von der Erhöhung gesagt wurde.

Auf Faebook haben sich bereits einige Betroffene zusammengeschlossen. Der Gruppe "Mietschock Wien" folgten binnen nur eines Tages über 400 Menschen. Zwei der Initiatorinnen, Martina K. und Jaqueline B. überlegen eine Sammelklage gegen die Stadt Wien.

Mitbeihilfen

Von Wiener Wohnen heißt es auf KURIER-Anfrage weiter: "In Wien wird jedenfalls niemand zurückgelassen. Ein umfassendes System an Wohn- und Mietbeihilfen hilft bei Zahlungsschwierigkeiten. In den Gemeindewohnungen von Wiener Wohnen kümmern sich ausgebildete Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, um die Bewohnerinnen und Bewohner mit Mietzinsrückständen. Diese "Case Manager" versuchen gemeinsam eine individuelle Lösung zu finden.