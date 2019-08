Metallica hilft den Wiener Obdachlosen

Der Hintergrund: Metallica betreibt die Wohltätigkeitsstiftung "All Within My Hands Foundation" (benannt nach einem Song der Band), mit der die Musiker immer wieder ausgewählte soziale Einrichtungen unterstützt, die sich an ihren Auftrittsorten befinden. Der Hauptschwerpunkt liegt in der Unterstützung von Wohnungslosen und Kindern sowie dem Kampf gegen Hunger.

Am Freitag bekommt ein Neunerhaus-Klient stellvertretend für alle anderen von der Band den Spendenscheck überreicht. Er darf sich dann auch das Konzert anschauen.