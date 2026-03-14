Messerstiche in Ottakring bei Streit zwischen jungen Männern
Zeugen alarmierten gestern kurz vor Mitternacht die Polizei, nachdem sie in Ottakring einen heftigen Streit zwischen zwei jungen Männern beobachtet hatten. Im Zuge der Auseinandersetzung soll einer der beiden plötzlich ein Messer gezückt und versucht haben, auf seinen Kontrahenten einzustechen.
Am Einsatzort trafen Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring das 20-jährige Opfer mit einer oberflächlichen Schnittwunde im Hüftbereich an. Es wurde bereits durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und konnte in häusliche Pflege entlassen werden.
Der Mann gab an, von einem Bekannten aufgrund angeblicher Geldschulden attackiert worden zu sein. Es sei ihm gelungen, sich auf den Beifahrersitz eines unversperrten Pkw zu retten und die Fahrzeugtüre von innen zuzuhalten.
Der Tatverdächtige soll daraufhin mehrmals mit dem Messer auf die Fensterscheibe des Autos eingestochen und diese beschädigt haben. Als er die herannahenden Einsatzkräfte bemerkte, ergriff er die Flucht.
Aufgrund der konkreten Personenbeschreibung konnte der mutmaßliche Täter wenig später unweit vom Tatort angehalten und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um einen polizeibekannten 20-jährigen syrischen Staatsangehörigen, gegen den bereits ein aufrechtes Waffenverbot besteht.
Der Mann wurde wegen des Verdachts der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung und der Sachbeschädigung angezeigt, er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.
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