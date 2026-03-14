Salzburg: Niederländer wollte Streit schlichten - Messerstich

In der Nacht zum Samstag wurde ein 43-jähriger Niederländer bei einer Auseinandersetzung in einem Apartmenthaus in St. Michael (Bezirk Tamsweg) durch einen Messerstich verletzt. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste ins Klinikum Schwarzach gebracht werden. Der Vorfall ereignete sich gegen 1 Uhr morgens, als der Niederländer in einen eskalierenden Streit zwischen zwei Nepalesen eingriff.

Eskalation nach Streit zwischen Landsleuten Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren ein 37-jähriger und ein 33-jähriger Nepalese in einen Streit geraten. Als der Niederländer seinem 33-jährigen Bekannten zu Hilfe kommen wollte, soll der 37-jährige Tatverdächtige ihn mit einem Messer angegriffen haben. Der mutmaßliche Täter war zum Zeitpunkt des Vorfalls alkoholisiert und wurde nach dem Vorfall von den Beamten festgenommen.

Auch der Beschuldigte musste medizinisch versorgt werden, da er aus bisher ungeklärter Ursache ebenfalls eine Schnittverletzung erlitten hatte. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt übernommen. Über den Gesundheitszustand des verletzten Niederländers liegen derzeit keine näheren Informationen vor.