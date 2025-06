Messerattacke: Sechs Jugendliche greifen Mann an

Am Dienstagnachmittag ging gegen 17 Uhr ein Notruf bei der Polizei ein: Mehrere Jugendliche hätten soeben einen Mann am Wangari-Maathai-Platz im 22. Bezirk attackiert. Dann seien sie in Richtung Seepark geflüchtet.

Zu laut Musik gehört

„Im Zuge einer Sofortfahndung konnten die mutmaßlichen Täter (13 bis 18 Jahre alt; Sta.: Syrien und Irak) in der Nähe des Asperner Sees angehalten werden. Das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Klappmesser, wurde in der Nähe der Tatörtlichkeit versteckt in einer Zigarettenschachtel am Boden liegend aufgefunden und sichergestellt“, heißt es von der Polizei.

Der 43-Jährige gab an, dass ihm die 13- bis 18-jährigen Verdächtigen gefolgt seien, nachdem er sie in der U-Bahn dazu aufgefordert hatte, ihren Lautsprecher leiser zu drehen, wie Polizeisprecherin Anna Gutt der APA berichtet.