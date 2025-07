Beamte der Polizeiinspektion Brunnengasse haben am Donnerstag in Wien-Ottakring einen 24-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im Mai einen gleichaltrigen Mann durch einen Messerstich am Hals verletzt zu haben.

Messerstich am Yppenplatz

Am 23. Mai 2025 war es in einer WC-Anlage am Yppenplatz zu einer gefährlichen Attacke gekommen. Ein 24-Jähriger erlitt dabei eine Stichverletzung im Halsbereich, die nicht lebensgefährlich war.

Seither fahndete die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Dank vorhandener Personenbeschreibung und Lichtbilder konnten die Beamten gezielt nach dem Verdächtigen Ausschau halten.

Als die Polizisten am Richard-Wagner-Platz einen Passanten bemerkten, der der Beschreibung entsprach, wollten sie seine Identität überprüfen. Der Mann ergriff jedoch die Flucht. Die Beamten konnten den Verdächtigen jedoch anhalten und festnehmen.

Bei seiner Vernehmung im Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, bestritt der 24-Jährige, in den Vorfall vom Mai involviert gewesen zu sein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Zusätzlich wurde er wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.