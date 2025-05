Messerattacke am Yppenplatz: Jugendliche Tatverdächtige flüchtig

Am Yppenplatz im 16. Wiener Gemeindebezirk kam es am Mittwochabend zu einer heftigen Auseinandersetzung. Ein 25-jähriger Mann erlitt eine oberflächliche Stichverletzung im Rückenbereich. Der Vorfall ereignete sich gegen 19:30 Uhr. Nach Angaben des Opfers sei der Streit mit drei ihm unbekannten Personen ohne ersichtlichen Grund entstanden. Die Tatverdächtigen sind nach dem Vorfall geflüchtet.

Ermittlungen laufen

Das Opfer wurde zunächst von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Sachdienliche Hinweise werden in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen, auch anonyme Meldungen sind möglich.