Säugling in Lebensgefahr: Eltern im Spital festgenommen

In Wien wurden am Mittwochabend die Eltern eines neun Wochen alten Säuglings festgenommen, nachdem Ärzte bei dem Kind schwere Verletzungen festgestellt hatten. Das Paar hatte seine Tochter wegen eines Krampfanfalls in ein Wiener Krankenhaus gebracht. Bei der medizinischen Untersuchung entdeckten die behandelnden Ärzte jedoch zahlreiche Verletzungen, die auf eine mögliche Misshandlung hindeuten könnten. Der Säugling schwebt in Lebensgefahr und musste notoperiert werden.

Eltern in Untersuchungshaft

Die Eltern, ein 35-jähriger deutscher Staatsangehöriger und eine 38-jährige kroatische Staatsgehörige, stehen unter Verdacht, für die lebensbedrohlichen Verletzungen ihres Kindes verantwortlich zu sein.