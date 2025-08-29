Auseinandersetzung mit Messer am Hannovermarkt

Bei einer Auseinandersetzung am Hannovermarkt in Wien-Brigittenau sind am Donnerstagnachmittag zwei Männer verletzt worden. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer kam es zwischen zumindest fünf Beteiligten bei einem Marktstand gegen 14.15 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. Dann wurde es gewalttätig: Ein 23- und ein 25-Jähriger erlitten Schnittwunden, drei weitere Beteiligte flüchteten vom Tatort.