Auseinandersetzung mit Messer am Hannovermarkt
Bei einer Auseinandersetzung am Hannovermarkt in Wien-Brigittenau sind am Donnerstagnachmittag zwei Männer verletzt worden. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer kam es zwischen zumindest fünf Beteiligten bei einem Marktstand gegen 14.15 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. Dann wurde es gewalttätig: Ein 23- und ein 25-Jähriger erlitten Schnittwunden, drei weitere Beteiligte flüchteten vom Tatort.
Grund für Streit unbekannt
Die beiden syrischen Staatsbürger kamen mit leichten Verletzungen davon, wobei die Berufsrettung den Jüngeren mit Verletzungen am Oberkörper zunächst in ein Krankenhaus brachte. Aber auch dessen Wunden stellten sich als leicht heraus. Das zweite Opfer erlitt oberflächliche Schnitte am Oberkörper. Warum es zu dem Streit kam, blieb zunächst im Dunkeln.
