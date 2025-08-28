18-Jähriger in Wien von Vater und Bruder seiner Freundin attackiert

Weil sie mit der Beziehung eines 15-jährigen Mädchens offenbar nicht einverstanden gewesen sind, haben ihr 44-jähriger Vater und ihr 22-jähriger Bruder – beide syrische Staatsangehörige – am Mittwochabend in einem Lokal in Wien-Meidling den 18-jährigen Freund der jungen Frau attackiert.

Laut Polizei traf der Bruder das Paar in der Nähe des Lokals, brachte den jungen Mann gewaltsam hinein und sperrte ihn dort in einen Lagerraum.