Kurioser Unfall in NÖ: Navi schickt Auto in den Bach

"Google Maps" hat am Mittwochabend zwei junge Frauen auf gefährliche Abwege geführt. Gegen 20.30 Uhr landete ihr Pkw auf einem Feldweg zwischen Engelhartstetten und Lassee (Bezirk Gänserndorf) im Rußbach – glücklicherweise ohne Verletzte.

Anstatt die beiden über die Bundes- oder Landesstraßen zu leiten, schickte das Navi sie über einen schmalen Feldweg. Als die Lenkerin bemerkte, wo sie unterwegs war, verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen schleuderte, verfehlte knapp das Geländer der Rußbachbrücke und stürzte ins Bachbett.

Die beiden Frauen konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Ein Passant, der ihre Hilferufe hörte, alarmierte sofort die Einsatzkräfte und leistete Erste Hilfe. Die Insassinnen kamen mit dem Schrecken und nassen Kleidern davon.

Vandalen beschädigten Einsatzboot

Die Feuerwehr stand vor einer besonderen Herausforderung: Das Unfallfahrzeug lag mitten im Rußbach. „Erfreulicherweise haben wir bei der Brücke eine Zille im Wasser, mit der wir problemlos zum Fahrzeug gelangen konnten“, so die Einsatzkräfte. Erst kürzlich war dieses Einsatzboot durch Vandalismus beschädigt worden – diesmal erwies es sich als unverzichtbar.