Betrug mit "Tochter-Sohn-Trick" in NÖ: Polizei sucht Täter

Unter dem Vorwand einer finanziellen Notlage brachten sie die Frau dazu, einen Betrag in niedriger vierstelliger Höhe zu überweisen.

Eine Frau ist Mitte Mai Opfer eines perfiden Betrugs geworden. Unbekannte Täter kontaktierten die Dame aus dem Bezirk Gänserndorf am 15. Mai 2025 über einen Messengerdienst von einer unbekannten Telefonnummer und gaben sich als ihre Tochter aus.

Nur wenige Stunden später, in der Nacht auf den 16. Mai gegen 00.30 Uhr, behob ein unbekannter Mann den überwiesenen Betrag bei einem Bankomaten in Wien-Meidling.

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Veröffentlichung eines Lichtbildes an, das den mutmaßlichen Täter bei der Geldabhebung zeigt.

Polizei bittet um Hinweise

Wer Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes machen kann, wird ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Bad Pirawarth unter der Telefonnummer 059133-3202 zu melden.