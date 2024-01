Messerstiche in Favoriten: Suche nach Opfer

Auf der polizeilichen Videoüberwachungsanlage am Reumannplatz in Favoriten wurde am Mittwochabend durch Beamte der Bereitschaftseinheit eine Rauferei zwischen mehreren Personen wahrgenommen. Dabei soll eine der beteiligten Personen mit einem Messer um sich gestochen haben. Aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung des Tatverdächtigen gelang es Polizisten die Person kurz darauf am Reumannplatz anzuhalten.

Der Tatverdächtige, ein 29-jähriger Tunesier, wies Blutspuren an der Kleidung auf. Er gab den Beamten an, nichts mit der Tat zu tun zu haben. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Die weiteren am Raufhandel beteiligten Personen sowie das mutmaßlich verletzte Opfer flüchteten. Das Tatmittel, ein Klappmesser, wurde am Gehsteig im Nahbereich des Tatortes gefunden und sichergestellt. Weitere Ermittlungen, insbesondere die Ausforschung des Opfers, sind im Gange.

