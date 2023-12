Messerstecherei vor Nachtclub in Wien-Landstraße

Zwei Männer haben im Zuge einer wilden Rauferei mit mehreren anderen Beteiligten vor einem Nachtclub im Wiener Bezirk Landstraße in der Nacht auf Samstag Stichverletzungen erlitten. Den beiden Männern im Alter von 25 und 26 Jahren wurde in den Oberkörper gestochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie wurden nach einer Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien in ein Spital gebracht.

Im Zuge der Sofortfahndung konnten Polizisten des Stadtpolizeikommandos Landstraße vier Tatverdächtige zwischen 31 und 37 Jahren mit österreichischer und kosovarischer Staatsbürgerschaft festnehmen. Die Tatwaffe, ein Messer, wurde in der Nähe in einem Mistkübel sichergestellt.