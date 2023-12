Messerstecherei in Favoriten: 19-Jähriger verletzt

Polizisten wurden in der Nacht auf Dienstag kurz nach Mitternacht nach Favoriten in die Sonnleithnergasse alarmiert, weil es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen gekommen sein soll. An der Einsatzadresse konnte nur mehr ein 19-jähriger Mann angetroffen werden. Er hatte Verletzungen im Bereich des Rückens, Kopfes und der Hand, die offenbar von einem Messerangriff stammten.

Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien versorgten den Mann notfallmedizinisch und brachten ihn in ein Spital. Der 19-Jährige konnte vorerst keine konkreten Angaben zu dem Vorfall machen. Im Bereich des Tatortes konnte ein Küchenmesser, die mutmaßliche Tatwaffe, vorgefunden und sichergestellt werden. Die Hintergründe zu diesem Vorfall sind derzeit unklar. Die Ermittlungen laufen.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter