Messerattacken in Wien: Polizei findet Tatverdächtigen

Vor zehn Tagen wwar ein 22-Jähriger von mehreren unbekannten Männern in der Favoritenstraße attackiert worden. Einer der Angreifer soll den 22-Jährigen mit einem Messer am Oberschenkel verletzt und seine Kleidung im Bereich des Rückens beschädigt haben.

Bei einer Schwerpunktstreife am Dienstag am Reumannplatz konnte der Tatverdächtige, durch die Polizisten wiedererkannt werden. Der 30-jährige Syrer wurde angehalten und kontrolliert und anschließend festgenommen. Er zeigte sich bei der Vernehmung nicht geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Motiv unklar

Am Mittwoch kam es dann zu einem weiteren Vorfall mit einem Messer. Aus derzeit ungeklärten Gründen soll ein 57-jähriger Österreicher einen 32-Jährigen in einer Tankstelle in der Donaustadt mit einem Messer bedroht haben. Der Verdächtige wurde nahe der Tankstelle angehalten und mehrmals aufgefordert das Messer fallen zu lassen. Daraufhin warf er das Messer in Richtung der Beamten. Er wurde vorläufig festgenommen.

Bei der Personendurchsuchung des Mannes wurden neben dem bereits sichergestellten Messer, zwei weitere Messer vorgefunden. Da es sich bei der Tatwaffe um ein Messer im Sinne des Waffengesetzes handelt und ein Waffenverbot gegen den Tatverdächtigen besteht, wird der Mann neben dem Verdacht der gefährlichen Drohung, der versuchten schweren Körperverletzung, des Widerstands gegen die Staatsgewalt auch gemäß dem Waffengesetz angezeigt.

Ein mit dem 57-Jährigen durchgeführten Alkotest ergab einen Wert von 0,88 Promille.

