Messerattacken: Afghane wollte in Anti-Gewalt-Kurs

„Da wir aber seit diesem Jahr keine finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite erhalten, mussten wir viele Anfragen absagen“, schildert Karakas. Laut seiner Schilderung hätte ein „Formalfehler“ dazu geführt. Vorgespräche mit weiteren Kooperationspartnern, wie dem VBJ (Verein Bucharischer Juden, Anm.), verzögerten die Beantragung neuer Gelder und man verpasste dadurch die angepeilte Frist.

„Letztes Jahr haben wir rund 40.000 Euro an Förderung erhalten“, sagt er. Obwohl die Mittel bereits vergeben wurden, will man weiterhin für diese kämpfen und hätte sogar mit dem Bundeskanzleramt Kontakt aufgenommen.

Bei den Ministerien ist das Projekt hoch angesehen und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. In zwei Wochen soll „Not in God’s Name“ den Integrationspreis für Sport erhalten. Am 18. April wird kein Geringerer als Boxlegende Mike Tyson in die Neue Mittelschule Kagran kommen und zu mit den Schülern reden.

Der professionelle Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und Testimonial von „Not in God’s Name“, Tamirlan Dadaev, kam mit dem Verdächtigen Jafar S. bereits in Kontakt. Der Österreicher mit tschetschenischen Wurzeln jobbt als Türsteher in einer Diskothek, die der 23-jährige Afghane dieses Jahr aufsuchte. „Er wollte in den Club, war aber zugedröhnt. Das hat man sofort gesehen“, erzählt Dadaev und schüttelt den Kopf.

Ob eine Teilnahme am Projekt die Tat von Jafar verhindern hätte können, will der Kampfsportler nicht beantworten. Er sagt nur: „Meiner Erfahrung nach bist du nach einem Training ausgepowert, müde, die Kraft geht dir aus. Und du lernst, Disziplin zu haben und findest neue Freunde.“