Messerattacke und Pfefferspray-Abwehr in Männer-WG

In Wien-Ottakring ist ein Streit in einer Männer-WG eskaliert. Ein 25-Jähriger soll laut Polizei offenbar stark alkoholisiert einen Mitbewohner (27) mit dem Umbringen bedroht haben und anschließend mit Messern in der Hand auf einen anderen Mitbewohner (20) zugegangen sein. Auch diesen soll er bedroht haben.