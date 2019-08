Messerattacke: Mitbewohner nach Streit lebensgefährlich verletzt

Ein Streit unter Mitbewohnern artete am Sonntagabend in eine Messerstecherei aus. Aus derzeit unbekannter Ursache kam es gegen 22 Uhr in der Wohnung in der Staudgasse in Wien-Währing zu dem Konflikt zwischen den beiden Männern.

Ein 19-Jähriger soll seinem 39-jährigen Kontrahenten dabei mit einem Messer mehrere Stich- und Schnittverletzungen im Oberkörperbereich zugefügt haben. Danach flüchtete er aus der gemeinsamen Wohnung. Das Opfer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Tatverdächtiger festgenommen

Am Dienstagvormittag durchsuchten Kräfte der Spezialeinheit WEGA und der Polizei-Diensthundeeinheit das Wohnhaus des mutmaßlichen Täters. Nach einem positiven Stöbereinsatz durch den Diensthund „Action“ konnte der 19-jährige Tatverdächtige festgenommen werden. Er befindet sich in Haft.