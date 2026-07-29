Messerattacke beim Wiener Westbahnhof: 33-Jährige leicht verletzt

Bei einem Streit ist am Montagabend in Rudolfsheim-Fünfhaus eine 33-Jährige mit einem Messer leicht verletzt worden. Sie hatte zuvor versucht, mit der Waffe auf ihren Kontrahenten einzustechen.

Der 30-Jährige entriss ihr diese und verletzte sie anschließend leicht im Gesicht und am Hals. Als sie versuchte zu flüchten, habe er ihr außerdem in den Bauch getreten. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt seien die beiden augenscheinlich unter Drogeneinfluss gestanden.