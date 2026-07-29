Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wien

Messerattacke beim Wiener Westbahnhof: 33-Jährige leicht verletzt

Die Frau griff den Widersacher selbst an. Der Mann entriss ihr das Messer.
29.07.2026, 12:51

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Auf der Uniform ist ein Abzeichen der Polizei mit dem österreichischen Bundesadler zu sehen.

Bei einem Streit ist am Montagabend in Rudolfsheim-Fünfhaus eine 33-Jährige mit einem Messer leicht verletzt worden. Sie hatte zuvor versucht, mit der Waffe auf ihren Kontrahenten einzustechen. 

Der 30-Jährige entriss ihr diese und verletzte sie anschließend leicht im Gesicht und am Hals. Als sie versuchte zu flüchten, habe er ihr außerdem in den Bauch getreten. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt seien die beiden augenscheinlich unter Drogeneinfluss gestanden.

Auseinandersetzung mit Messer am Hannovermarkt

Beim Erblicken der Einsatzkräfte habe der Mann das Messer weggeworfen. Die Österreicherin wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurde wegen des Verdachts der versuchten schweren Körperverletzung und nach Bestimmungen des Waffengesetzes angezeigt. Ihr Widersacher wurde vorläufig festgenommen, konnte aber noch nicht vernommen werden.

Rudolfsheim-Fünfhaus
Agenturen, jde  | 

Kommentare