Dieser Artikel wird laufend aktualisiert

Die Messer-Attacke in Wien-Leopoldstadt ereignete sich am Mittwochabend und forderte vier Schwerverletzte.

Drei der vier Opfer sind mittlerweile außer Lebensgefahr, der Zustand eines 67-Jährigen ist weiter unklar.

Ein 23-Jähriger wurde festgenommen, über das Motiv ist noch nichts bekannt.

Die Ermittlungen der Polizei an den beiden Tatorten sind im Gange.

Nach der Messer-Attacke am Mittwochabend in der Praterstraße in Wien-Leopoldstadt sind die Ermittlungen der Polizei weiterhin im Gange. Nähere Informationen gab es vorerst nicht. Die Polizei sucht auch an den beiden Tatorten nach Hinweisen.

Foto: Daniel Melcher/Kurier Die Messer-Attacke auf offener Straße forderte gleich vier Schwerverletzte. Gegen 19.45 Uhr befand sich ein Paar mit seiner erwachsenen Tochter vor dem japanischen Lokal Kosu in der Nähe der U1-Station Nestroyplatz, als plötzlich ein Mann über sie herfiel. Mit einem Klappmesser stach er völlig wahllos auf sie ein. Dabei erlitten die Opfer, es handelt sich um eine österreichische Familie, lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurden ins AKH, in ein Unfallkrankrankenhaus und ein Gemeindespital gebracht, hieß es laut Rettung.

Der Zustand von zwei der Verletzten wurde später als relativ stabil beschrieben, jener des dritten Opfers sei ungewiss, hieß es am Abend. Der Zustand des 67-Jährigen war auch am Donnerstag noch unklar, die PR-Agentur des Krankenhauses verweigerte auf Anfrage jegliche Angaben. Wie die APA erfuhr, soll sich der Vater am Donnerstag weiter in Lebensgefahr befunden haben.

Zeugin

Zeugin Silvia Franke schilderte gegenüber dem KURIER den Vorfall: Sie vernahm, wie sich der mutmaßliche Täter unter Gebrülle und Geschrei auf seine Opfer stürzte. „Er wirkte enthemmt und psychotisch.“ Menschen hätten nach der Polizei gerufen. Ein herbeigeeilter Beamter habe den niedergestochenen Mann – er erlitt einen Herzstich – wiederbelebt.

Foto: KURIER/Dominik Schreiber Der mutmaßliche Täter ergriff nach dem Überfall die Flucht, wobei er weitere Passanten anschrie und bedrohte. Ein Großaufgebot an Polizeikräften setzte sich in Einsatz, darunter auch Beamte der Wega.

Weitere Messer-Attacke

Der Mann versuchte in Richtung Praterstern zu entkommen. Dort kam es zu einer weiteren Messer-Attacke mit einem Verletzten, einem 20-jährigen Tschetschenen. Das Opfer befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Zunächst war allerdings noch unklar, ob sie im Zusammenhang mit der ersten Tat stand. Später verlagerte sich der Einsatz der Polizei auch in Richtung Urania.

Foto: KURIER/Gilbert Novy

Festnahme

Ein 23-Jähriger wurde festgenommen, seine Einvernahme ist noch ausständig. Über das Motiv des Täters konnte die Polizei vorerst keine Auskunft geben. Der Täter sollte im Laufe des Tages einvernommen werden, um herauszufinden, "ob er für beide Taten verantwortlich ist oder es sich um zwei voneinander unabhängige Tatorte handelt", sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Hinweise erwartet sich die Polizei auch durch die Auswertung von Videoüberwachungsanlagen. Außerdem "werden noch zwei Zeugen vom Nestroyplatz einvernommen". Hintergründe der Tat, auch Informationen zum Motiv, lagen am Donnerstag noch nicht vor.

Foto: KURIER/Gilbert Novy Die Rettung war ebenfalls mit einem Großaufgebot mit insgesamt acht Fahrzeugen vor Ort. Auch der Katastrophenzug der Wiener Berufsrettung war im Einsatz, um allfälligen Personen eine Aufwärmmöglichkeit zu bieten, wie es seitens der Rettung hieß.

U1 war kurzzeitig unterbrochen

Der Verkehr der U-Bahnlinie U1 war infolge der Polizeiaktion kurzzeitig unterbrochen, und zwar von etwa 20.15 bis 20.45 Uhr. Die Züge waren angehalten worden, sagte ein Sprecher der Wiener Linien am Abend.