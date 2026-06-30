Messerangriff in Wien: Mann attackiert Ex-Partnerin

Ein 45-jähriger Mann soll am Montagabend in Wien-Liesing seine ehemalige Lebensgefährtin angegriffen und schwer verletzt haben. Der Vorfall ereignete sich am 29. Juni 2026 gegen 18.00 Uhr im Wohnhaus der 44-jährigen Frau im 23. Bezirk. Gegen den Tatverdächtigen war zum Tatzeitpunkt eine einstweilige Verfügung in Kraft.

Angriff in der Waschküche: Opfer schwer verletzt

Laut Polizei soll der 45-Jährige, ein Staatsbürger Bosniens und Herzegowinas, der Frau in ihrem Wohnhaus aufgelauert haben. Er soll sie überwältigt, in die Waschküche gedrängt und dort gewürgt sowie mit Faustschlägen und einem Messer attackiert haben. Nach dem mutmaßlichen Angriff flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung.

Der schwer verletzten 44-Jährigen gelang es, eine Nachbarin auf sich aufmerksam zu machen, die umgehend den Notruf wählte. Die Berufsrettung Wien versorgte die Frau notfallmedizinisch und brachte sie in ein Wiener Spital.