17-Jährige stach Kontrahenten in Wien mit Messer nieder

Eine 17-jährige Russin steht im dringenden Verdacht, einen 33-jährigen Mann in Wien durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt zu haben. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zuvor zwischen der Tatverdächtigen und dem Opfer zu einem heftigen Streit in der Wohnung in Wien-Liesing.

Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien versorgten den Mann nach der Messerattacke in der Nacht auf Montag notfallmedizinisch und brachten ihn in ein Krankenhaus. Er erlitt durch den Messerstich in den Rücken schwere Verletzungen. Das Opfer soll sich mittlerweile außer Lebensgefahr befinden, gab die Polizei am Montag bekannt.