17-Jährige stach Kontrahenten in Wien mit Messer nieder
Eine 17-jährige Russin steht im dringenden Verdacht, einen 33-jährigen Mann in Wien durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt zu haben. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zuvor zwischen der Tatverdächtigen und dem Opfer zu einem heftigen Streit in der Wohnung in Wien-Liesing.
Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien versorgten den Mann nach der Messerattacke in der Nacht auf Montag notfallmedizinisch und brachten ihn in ein Krankenhaus. Er erlitt durch den Messerstich in den Rücken schwere Verletzungen. Das Opfer soll sich mittlerweile außer Lebensgefahr befinden, gab die Polizei am Montag bekannt.
Landeskriminalamt ermittelt
Die 17-Jährige wurde am Tatort im Bereich der Lehmanngasse vorläufig festgenommen. Sie befindet sich in Polizeigewahrsam. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Das Motiv der Tat ist noch unklar, auch in welchem Verhältnis die 17-Jährige zu dem Mann stand. Verwandt waren sie nicht, wie ein Polizeisprecher der APA sagte. Die Tatverdächtige soll im Laufe des Tages vernommen werden.
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