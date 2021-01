Messer gezückt: 16-Jährige drohte Polizisten mit dem Umbringen

Am späten Dienstagabend wurde die Polizei in eine Betreuungseinrichtung für Jugendliche in Wien-Hietzing gerufen. Betreuer hatten die Beamten alarmiert, weil eine 16-Jährige sich gegen 21.30 Uhr mit einem Messer im Badezimmer eingeschlossen hatte. Sie befürchteten, das Mädchen könne sich etwas antun. Die Polizisten versuchten, das Mädchen zu überreden, die Tür aufzusperren. Die Jugendliche reagierte darauf aber aggressiv und bedrohte die Beamten mit gezücktem Messer mit dem Umbringen.

Gespräch zeigte Wirkung

Die Beamten schlossen die Badezimmertür daraufhin selbst, um einen Angriff zu vermeiden, versuchten aber weiterhin die Situation mit gutem Zureden zu entschärfen, was schließlich auch gelang. Das Mädchen gab ihnen das Messer durch einen Spalt in der Türe. Später wurde sie einem Arzt übergeben, der sie psychologisch betreut.

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.

