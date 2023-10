Tochter mit Messer bedroht und Mutter geschlagen: Burschen gefasst

Drei Burschen sollen am Mittwoch in Wien-Neubau eine 16-Jährige mit einem Messer bedroht und ihrer 33-jährigen Mutter ins Gesicht geschlagen haben. Zwei im Alter von 18 und 19 Jahren wurden festgenommen, ein 15-Jähriger angezeigt. Es stellte sich heraus, dass die Mutter mit ihrer Tochter die Wohnung in der Zieglergasse aufgesucht hatte, da sie vermutete, dass die dort wohnhafte Freundin der Tochter Suchtgift an ihre eigene Tochter verkauft habe.

In der Wohnung trafen die beiden dann auch auf die drei Jugendlichen. Sie sollen nach einem kurzen Streit plötzlich mit einem Messer in Richtung der 16-Jährigen ausgeholt haben, berichtete die Polizei am Donnerstag. Ein anderer Bursche schlug der Mutter der 16-Jährigen laut Exekutive ins Gesicht und bedrohte die Tochter. Daraufhin flüchteten die drei Burschen, wurden aber noch im Nahbereich von Polizisten angehalten. Die Frau hatte die Exekutive verständigt. Drogen wurden keine aufgefunden.

Versuchte Körperverletzung

Die zwei Älteren wurden wegen des Verdachts der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung und Körperverletzung festgenommen. Die Mutter der 16-Jährigen wurde leicht verletzt. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde nicht gefunden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß.