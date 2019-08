Mein Geschäft: Ein Kranz treibt bunte Blüten

Heute fertigt Osl Hunderte Kränze im Jahr; jedes ein Unikat. Das Material befindet sich in raumhohen Kästen in ihrem Atelier: Zigtausende Blüten, Blätter, Bänder, Schleifen in allen Farbschattierungen. Die Kunstblumen sind nahezu ausschließlich Vintage, wurden in der Zeit zwischen 1850 und 1970 gefertigt. (Ganz vereinzelt lässt sie Blumen bei einem der wenigen Kunstblumen-Hersteller neu fertigen.)

Wie sie zu dem Fundus gekommen ist? „Jahrelanges Sammeln“, sagt sie und lacht. „Ich habe mit sieben Jahren begonnen, damals habe ich mir am Flohmarkt meinen ersten Hut mit Hutblumen gekauft.“ Heute besitzt sie eine der größten privaten Kunstblumen-Sammlungen Europas. Und sie ist stets weiter auf der Suche, besucht Vintagemessen und Flohmärkten, viele davon in Amerika. „Manchmal steht meine Mutter in der Nacht auf, um bei einer Auktion in Amerika mitzubieten“, sagt Niki Osl.