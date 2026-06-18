Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wien

Axt-Angriff in Wien-Meidling: Festnahme nach Bedrohung

Ein 24-Jähriger verdächtigte Bauarbeier des Diebstahls und bedrohte sie mehrmals. Er machte einen verwirrten Eindruck und wurde ins Spital gebracht.
18.06.2026, 12:53

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Ein 24-Jähriger, der Mittwochnachmittag in Wien-Meidling mit einer Axt Bauarbeiter mehrfach bedroht hatte, ist vorläufig festgenommen worden. Der Mann, der den Handwerkern sagte, er werde sie umbringen, machte einen verwirrten Eindruck und wurde zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert. 

Der Betroffene beschuldigte die Arbeiter, in seinem Keller etwas gestohlen zu haben, und sie würden sich weigern, ihm 250 Euro Entschädigung zu zahlen.

85 Menschen bei Dachbrand in Brigittenau evakuiert

Mann wirkte verwirrt

Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling kurz darauf in das Haus kamen, hatte sich der aufgebrachte Mann bereits ins Kellergeschoss zurückgezogen. Der Syrer war verwirrt, zeigte sich unkooperativ und zunehmend aggressiv. 

Wegen des Verdachts einer psychischen Erkrankung wurde er in das Spital gebracht und in weiterer Folge festgenommen. Seitens der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Beantragung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt. Ermittelt wird wegen schwerer Nötigung.

Blaulicht Meidling
Agenturen  | 

Kommentare