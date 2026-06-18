Axt-Angriff in Wien-Meidling: Festnahme nach Bedrohung

Ein 24-Jähriger, der Mittwochnachmittag in Wien-Meidling mit einer Axt Bauarbeiter mehrfach bedroht hatte, ist vorläufig festgenommen worden. Der Mann, der den Handwerkern sagte, er werde sie umbringen, machte einen verwirrten Eindruck und wurde zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Betroffene beschuldigte die Arbeiter, in seinem Keller etwas gestohlen zu haben, und sie würden sich weigern, ihm 250 Euro Entschädigung zu zahlen.