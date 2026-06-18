Axt-Angriff in Wien-Meidling: Festnahme nach Bedrohung
Ein 24-Jähriger, der Mittwochnachmittag in Wien-Meidling mit einer Axt Bauarbeiter mehrfach bedroht hatte, ist vorläufig festgenommen worden. Der Mann, der den Handwerkern sagte, er werde sie umbringen, machte einen verwirrten Eindruck und wurde zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert.
Der Betroffene beschuldigte die Arbeiter, in seinem Keller etwas gestohlen zu haben, und sie würden sich weigern, ihm 250 Euro Entschädigung zu zahlen.
Mann wirkte verwirrt
Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling kurz darauf in das Haus kamen, hatte sich der aufgebrachte Mann bereits ins Kellergeschoss zurückgezogen. Der Syrer war verwirrt, zeigte sich unkooperativ und zunehmend aggressiv.
Wegen des Verdachts einer psychischen Erkrankung wurde er in das Spital gebracht und in weiterer Folge festgenommen. Seitens der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Beantragung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt. Ermittelt wird wegen schwerer Nötigung.
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