Zwei Tatverdächtige nach Raub festgenommen

Am Donnerstag Abend gegen 21 Uhr soll ein Mann beim Verlassen seiner Wohnung von drei Männern angegriffen und ausgeraubt worden sein.

Die mutmaßlichen Täter sollen dem Opfer seine Umhängetasche samt Inhalt gestohlen haben. Als die Freundin des Opfers eingreifen wollte, wurde auch sie leicht verletzt.