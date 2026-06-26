Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wien

Zwei Tatverdächtige nach Raub festgenommen

Drei Männer sollen einen Mann attackiert und vor seiner Wohnung in Meidling ausgeraubt haben.
26.06.2026, 14:47

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Erste Festnahme nach Schlägereien in Wien

Am Donnerstag Abend gegen 21 Uhr soll ein Mann beim Verlassen seiner Wohnung von drei Männern angegriffen und ausgeraubt worden sein.

Die mutmaßlichen Täter sollen dem Opfer seine Umhängetasche samt Inhalt gestohlen haben. Als die Freundin des Opfers eingreifen wollte, wurde auch sie leicht verletzt. 

Mordverdacht: 70-Jährige tot in Wohnung gefunden

Zwei Tatverdächtige Syrer im Alter von 20 und 24 Jahren wurden kurz nach der Tat im Zuge einer Fahndung festgenommen, ein dritter ist flüchtig.

Bei den Festgenommenen wurden ein Messer sowie Gegenstände aus der geraubten Tasche sichergestellt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Die beiden Verdächtigen befinden sich in Polizeigewahrsam.

kurier.at  | 

Kommentare