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Zwei Tatverdächtige nach Raub festgenommen
Drei Männer sollen einen Mann attackiert und vor seiner Wohnung in Meidling ausgeraubt haben.
Am Donnerstag Abend gegen 21 Uhr soll ein Mann beim Verlassen seiner Wohnung von drei Männern angegriffen und ausgeraubt worden sein.
Die mutmaßlichen Täter sollen dem Opfer seine Umhängetasche samt Inhalt gestohlen haben. Als die Freundin des Opfers eingreifen wollte, wurde auch sie leicht verletzt.
Zwei Tatverdächtige Syrer im Alter von 20 und 24 Jahren wurden kurz nach der Tat im Zuge einer Fahndung festgenommen, ein dritter ist flüchtig.
Bei den Festgenommenen wurden ein Messer sowie Gegenstände aus der geraubten Tasche sichergestellt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Die beiden Verdächtigen befinden sich in Polizeigewahrsam.
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