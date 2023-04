Mehrfach-Crash auf Wiener Kreuzung durch Missachtung roter Ampel

Das ├ťberfahren einer Kreuzung trotz roter Ampel d├╝rfte einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und vier beteiligten Pkw am Donnerstag in Wien-Meidling ausgel├Âst haben. Eine 52-J├Ąhrige soll im Bereich Edelsinnstra├če - Ruckergasse das Rotlicht f├╝r ihre Fahrtrichtung nicht beachtet haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Ihr Pkw stie├č mit dem Wagen einer 43-J├Ąhrigen zusammen und schleuderte noch gegen zwei weitere Autos, die an der Kreuzung angehalten hatten.

Beide Frauen wurden verletzt und kamen ins Spital, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Eines der Opfer hatte von der Berufsfeuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden m├╝ssen.