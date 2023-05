Mehrere Festnahmen nach Prügeleien in Wien am Montagabend

Ein Streit in der Kinskygasse in Liesing wurde am Montag gegen 18.45 Uhr derart laut geführt, dass die Polizei alarmiert wurde. Vor Ort forderten die Beamen aufgrund einer aufgebrachten Männergruppe Unterstützung an.

Ein Polizist der Polizeiinspektion Purkytgasse schritt schließlich ein, um einen besonders aggressiven Mann von anderen streitenden Personen zu trennen.

