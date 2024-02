Mehrere Festnahmen nach Einbrüchen bei Juwelier und in Bank

Ein 30-Jähriger hörte am Montag gegen 5.30 Uhr ein lautes Klirren und schaute aus dem Fenster seiner Wohnung in Mariahilf. Er konnte eine dunkel gekleidete Person mit schwarzem Rucksack erkennen, die offenbar dabei war, aus der Auslage eines Juweliergeschäfts Schmuckstücke in seinen Rucksack zu stecken. Der Zeuge rief sofort die Polizei.

Drei Stunden später wurde die Polizei dann erneut wegen eines Einbruchsdiebstahls alarmiert, diesmal zu einer Bankfiliale nach Favoriten, bei der die Glasschiebetüre beschädigt worden war. In der Filiale befand sich eine Person und davor stand eine weitere. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 38-jährigen Tschetschenen und eine 24-jährige Österreicher.

In der Bankfiliale fanden die Beamten dann mehrere offene und durchwühlte Kästen. Am Boden des Foyers lagen mehrere Bankomatkarten. Die beiden Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls vorläufig festgenommen. Nach einer Einvernahme in der sie die Vorwürfe bestritten, wurden sie in weiterer Folge über die Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.