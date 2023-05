Mehr als 100 km/h zu schnell: Autofahrer raste durch die Donaustadt

Einen Raser konnte die Wiener Polizei in der Nacht auf Dienstag in der Donaustadt blitzen. Gegen 00:30 Uhr war ein Autofahrer in der Johann-Kutschera-Gasse statt den erlaubten 30 km/h mit 141 km/h unterwegs und wurde von einem mobilen Radargerät geblitzt.

Der Lenker wurde angezeigt. Im Zuge eines behördlichen Verfahrens droht ihm der Entzug der Lenkberechtigung.

