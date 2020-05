Medizinskandal: „Ich hatte Panik, mein Kind stirbt“

Peter Husslein, Leiter der Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am AKH, nutzt die Kritik am AKH Wien im KURIER-Interview für einen Rundumschlag gegen die Sparpolitik in der Medizin.

KURIER: Herr Doktor Husslein, kommt es öfter vor, dass schwangere Patientinnen mit Komplikationen im AKH Wien abgewiesen werden?

Peter Husslein: Leider müssen wir täglich Schwangere abweisen. Das AKH Wien bietet Spitzenmedizin, wie etwa die Geburt von Fünflingen. Um Frauen in der Frühschwangerschaft aufzunehmen, die unter Blutungen leiden, fehlen uns die Kapazitäten. Wir können nicht alle medizinischen Probleme Ostösterreichs lösen und müssen uns gegen diese Überflutung wehren. Wenn die Gemeinde Wien will, dass wir auch Basismedizin wie in diesem Fall anbieten, muss sie uns auch Geld für das Personal bereitstellen. Derzeit sieht es aber so aus, dass uns sogar die Gemeindespitäler ihre Patienten schicken. Dafür sind wir nicht da. Wir pfeifen einfach aus dem letzten Loch, was das Personal betrifft.

Welche Maßnahmen könnten die Situation im AKH Wien verbessern?

Die Ambulanzen und OP-Säle im AKH Wien und vielen Gemeindespitälern stehen nachmittags leer. Wir nutzen nur zwei Drittel unserer Kapazitäten. Den Rest vergeuden wir. Aber anstatt dass die Gemeinde Wien uns mehr Geld für Personal zur Verfügung stellt, baut sie neue Krankenhäuser. Das ist so, als würde man zwei Fabriken nebeneinander bauen, die aber beide nur bis Mittag offen haben. Das ist Wahnsinn. Das sollen die Leute wissen.