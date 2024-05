Medizinischer Notfall: Hunderte Passagiere saßen am Wiener Flughafen fest

Kurz nach 13 Uhr Ortszeit startete am 1. Mai ein Airbus A330-300 der SriLankan Airlines in Colombo. Ziel war die britische Hauptstadt London, wo der Flieger allerdings erst mit 24-stündiger Verspätung ankommen sollte. Grund war ein medizinischer Notfall. Ein Notarztteam des Flughafens Wien musste sich um einen erkrankten Passagier kümmern.

Fünf Stunden im Flugzeug am Boden

Die restlichen Passagiere mussten in Hotels untergebracht werden, ein Weiterflug am selben Tag war nicht möglich. Laut Informationen des Magazin Austrian Wings habe es dann auch am Tag darauf Probleme beim Boarding gegeben. Es mussten Gepäckstücke wieder ausgeladen werden, weil die dazugehörigen Passagiere nicht an Board waren.

Nachdem der Flieger fünf Stunden lang nicht abheben konnte, startete der Airbus dann um 20.15 Uhr doch noch Richtung London.