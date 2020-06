Medikament trieb Frau in die Spielsucht

Was folgte, war ein jahrelanger Leidensweg. "Ich habe alles verspielt, mein Partner und ich sind mehrmals vor der Delogierung gestanden, aber ich konnte einfach nicht aufhören."

Die Wienerin und auch ihr Umfeld konnten sich die akute Wesensänderung nicht erklären. Nach einigen Monaten ließ sich Krichi freiwillig in eine Klinik einweisen, um ihre Spielsucht endlich in den Griff zu bekommen. "Ich habe bei meiner Hausärztin und auch in der Therapie immer wieder angegeben, welche Medikamente ich nehme, aber es hat mir nie wer gesagt, dass die der Auslöser sein können", sagt die Wienerin.

Dass dem aber tatsächlich so ist, bestätigt der medizinische Leiter der Spielsuchthilfe Wien, der Psychiater Peter Berger: "Diese Nebenwirkungen treten etwa bei fünf bis sieben Prozent der Patienten auf und können verschiedene Auswirkungen haben." Von Spiel-, Kauf,- Ess- und Sexsucht ist die Rede. Das Problem ist laut dem Mediziner aber vor allem, dass es wenig Alternativen zur Behandlung von Parkinson und Restless-Legs-Syndrom gibt.

Trotzdem hätten die Mediziner zumindest die Dosierung der Medikamente bei Frau Krichi ändern müssen und sie über den Auslöser ihrer Sucht aufklären, sagt Berger. Weil das nicht passierte, kam Frau Krichi dem Auslöser ihrer Spielsucht erst nach mehr als zwei Jahren auf die Spur. "Ich habe auf eigene Faust im Internet recherchiert und mir alle Informationen mühsam zusammengetragen. Es kommt mir vor, als ob das Thema totgeschwiegen wird."