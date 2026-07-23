McDrive-Filiale in Döbling öffnet ab Donnerstag ihre Fenster

Knapp einen Monat dauerten die Bauarbeiten für die neue McDrive-Filiale in der Böhmmühlgasse, nun eröffnet das Pop-Up-Lokal bereits früher als erwartet. Eigentlich wäre der Startschuss für den Betrieb des Pop-Ups für Ende Juli vorgesehen gewesen.

Bis Ende des Jahres soll das McDrive in Betrieb sein - die Bewilligung der Baupolizei läuft bis 31. Dezember. Währenddessen wird die bestehende Filiale in der Heiligenstädter Straße abgerissen und am selben Standort wieder neu gebaut. Das Gebäude wird noch Ende Juli abgerissen.

Der Standort habe nicht mehr alle Standards erfüllt, hieß es. Nach Fertigstellung des Neubaus soll das temporäre McDrive wieder abgebaut werden. Das neue Restaurant soll dann planmäßig Ende 2026 öffnen. Es soll deutlich mehr Sitzplätze auf zwei Ebenen geben, außerdem eine doppelte McDrive-Spur, heißt es vom Unternehmen. Bis dahin müssen die Gäste ins Pop-Up-Lokal ausweichen. „Dank des Pop-up Restaurants können wir die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichern. Viele von ihnen sind seit mehr als 20 Jahren Teil unseres Teams – sie tragen maßgeblich zum Erfolg des Restaurants bei“, erklärt Franchisenehmer Patrick Köck, der das Restaurant seit seiner Eröffnung führt. Reduzierte Öffnungszeiten Das Pop-up Restaurant wird in kompakter Form betrieben, heißt es von McDonald’s. Aufgrund der begrenzten Fläche sind keine Sitzplätze möglich, sämtliche Speisen und Getränke – mit Ausnahme des McCafé-Angebots – können jedoch wie gewohnt mitgenommen werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stephanie Angerer Das Pop-Up wurde in drei Wochen gebaut.